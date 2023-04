Monza, rimonta storica: sotto 2-0, batte la Fiorentina 3-2

Monza, 23 aprile 2023 – Sembrava lo spartito di un pomeriggio da dimenticare. Palladino e i suoi l’hanno trasformato in uno di quelli da ricordare e prendere come esempio di quanto il percorso di crescita abbia preso la giusta via. Il Monza batte la Fiorentina 3-2, lo fa in rimonta dopo essere andato sotto di 2 gol in un quarto d’ora e dopo un avvio da horror.

La Fiorentina, inevitabilmente spremuta dall’impegno europeo, spinge per inerzia cogliendo di sorpresa Pessina e compagni. All’8’, su corner, Izzo e Milenkovic franano a terra in area distraendo i biancorossi nelle marcature, per la gioia di Kouamè che indisturbato, di testa, timbra il vantaggio. Sempre l’esterno viola protagonista 5 minuti più tardi, con un tiro-cross che la difesa del Monza permette a Saponara di stoppare e raddoppiare. Le forze spese in settimana, per la squadra di Italiano, si fanno sentire. Palladino ne approfitta spingendo i suoi dalle parti di Terracciano che prima dice no a Caldirola di testa, poi respinge su Biraghi un destro a giro di Caprari per l’autogol che accorcia le distanze. Così i padroni di casa prendono coraggio, e a ridosso della fine del primo tempo Dany Mota pareggia: lancio di Di Gregorio che coglie impreparata la difesa Fiorentina, il portoghese anticipa anche Terracciano in uscita. La rimonta completata è questione di poco: nel recupero il capitano segna aggiustandosi il pallone con il braccio. Il Var interviene e negli spogliatoi si va in parità.

Nella ripresa, però, nulla può evitare al direttore di gara di assegnare un rigore al Monza per fallo di Amrabat su Dany Mota: Pessina trasforma senza irregolarità. Al triplice fischio si arriva in equilibrio, con occasioni da una parte e dall’altra. Con le proteste di casa per un altro penalty, non concesso, su spinta di Castrovilli a Caprari. Un rammarico che non ha strozzato la gioia per un altro, ennesimo, risultato storico.