Monza-Bologna finisce 2:1. Il pareggio a fine primo tempo è illusorio, poi grazie a Castro e Urbanski gli emiliani festeggiano

Monza, 22 settembre 2024 – Match casalingo contrassegnato dall’amarezza oggi al Brianteo. Il Bologna porta a casa la prima vittoria in campionato superando per 2-1 il Monza. Sono Urbanski nel primo tempo e una perla assoluta di Castro nella ripresa a mettere il sigillo sui tre punti dei felsinei. La prima fiammata è degli emiliani. Al 4', Ndoye entra in area, si sposta la palla sul sinistro e va al tiro, trovando Turati pronto alla parata in due tempi. La replica dei brianzoli arriva al 10', quando Ravaglia deve alzare sopra la traversa un'incornata di Pedro Pereira, lasciato colpevolmente libero in una situazione da corner. La partita si sblocca al 24' e sono gli uomini di Italiano ad andare a segno. Lykogiannis crossa dalla sinistra, Carboni salta a vuoto e Urbanski ne approfitta per battere di Turati e firmare il suo primo gol in stagione. Il polacco sfiora il raddoppio alla mezz'ora, quando calcia fuori di un soffio con il sinistro dopo essersi coordinato alla grande in area. Al 39' è Ndoye a impensierire nuovamente Turati, con un destro dal limite che sibila il palo alla sinistra del portiere. I rossoblù giocano meglio,

ma la squadra di Palladino reagisce e sigla il pareggio al 43'. Maldini va al tiro da fuori, Ravaglia respinge corto e Djuric si avventa sulla palla firmando l'1-1 che manda le due formazioni negli spogliatoi. Ed è sotto le docce che amarezza ed entusiasmo dei bolognesi si confondono.

I tifosi del Bologna festeggiano a fine partita assieme alla squadra

Djuric: “Una gioia strozzata”

"Era una partita importante, volevamo i tre punti, ma abbiamo perso contro una squadra forte che ha vinto grazie a una gran giocata. Oggi abbiamo fatto bene all'inizio poi ci siamo persi, nella ripresa siamo scomparsi". Così l'attaccante del Monza, Milan Djuric, al termine del ko casalingo di oggi. Non è bastato il suo gol del momentaneo 1-1 alla squadra di Nesta. "Mi fa piacere aver segnato due reti in questa stagione, ma se la squadra non raggiunge risultato la gioia rimane strozzata – dice l'attaccante bosniaco –. Oggi ci manca l'ultimo passaggio, i ragazzi fanno delle buone giocate, ma non riusciamo a impensierire la difesa avversaria". Di ben altro umore Urbanski: "È il mio primo gol in Serie A e sono contentissimo, lo dedico alla mia famiglia che mi supporta sempre e a Lukasz Skorupski che per me in squadra è un fratello. Ora dovrò portare le paste in spogliatoio o magari offrire una cena. Sono contento soprattutto per la vittoria della squadra, ora testa all'Atalanta. Vogliamo vincere". Il Monza si ritrova così al termine della quinta giornata di campionato terz’ultimo in classifica, davanti al Cagliari e al Como, con 3 punti. Un inizio di campionato contraddistinto dall’amarezza, e da una sete di vittoria che ancora non è stata placata.