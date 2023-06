Matteo Fiorin re del Bike Festival

Matteo Fiorin “graffia” a Graffignana. Quarto centro in stagione per la giovane promessa brianzola che allo sprint conquista il Bike Festival di Ciclismo del Lodigiano riservato agli juniores. L’iridato ed europeo su pista del Pool Cantù-GB Junior di Ecclesio Terraneo e Antonio Meroni, anche in questa stagione ha messo a frutto le sue indiscusse doti di sprinter avendo ragione dei due azzurri veneti Filippo Cettolin e Mauro De Monte della corazzata Borgo Molino Vigna Fiorita. C’è voluto un perfetto colpo di reni per permettere a Fiorin di realizzare una nuova affermazione su strada. All’indomani del successo, l’azzurro brianzolo ha disputato il Trofeo delle Regioni in pista nel velodromo di San Francesco al Campo, Torino, dove si è classificato al secondo posto sia nella Madison sia nella gara a Eliminazione.

Dan.Vig.