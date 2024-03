L’Eccellenza firmata Ardor Lazzate. Bomber Giangaspero e Fogal mettono in castigo il Magenta

LAZZATE

Quinta vittoria di fila per l’Ardor Lazzate in un finale di stagione che comincia a farsi interessante. Peccato però che i punti da recuperare sulla capolista Oltrepò siano otto e le giornate a disposizione sei, altrimenti un pensierino per il bersaglio grosso mister Fedele poteva farlo. Ma intanto i gialloblù risalgono fino al terzo posto dopo il blitz di ieri a Magenta contro la seconda della classe del girone A di Eccellenza, al terzo ko interno dell’anno e al secondo nelle ultime tre uscite. La formazione di Lorenzi nulla può contro la fame e la furia di Giangaspero (nella foto) e compagni in evidente stato di grazia. A partire proprio dal bomber a segno con una doppietta. È Giangaspero che alla mezz’ora del primo tempo sblocca il punteggio finalizzando un contropiede perfetto da lui avviato e proseguito da Fogal. Che nel secondo tempo da assist-man si trasforma in goleador con un mancino di rara precisione, pallone sul palo e poi in rete. De Toni si sporca i guantoni solo intorno al 70’ per deviare una botta di Perini. Nel finale il Magenta è in ginocchio e l’Ardor potrebbe dilagare, ma sciupa molto. Pellini colpisce una traversa da punizione, Giangaspero non sbaglia e di testa segna il suo 19esimo gol stagionale. Al 95’ è di Nossa quello della bandiera per i locali.

Roberto Sanvito