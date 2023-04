La Leoni Arcore ora punta al bis e vuole la Coppa

Potrebbe non essere finita qui. Perché la Leoni Arcore, vincitrice con due giornate d’anticipo del campionato nazionale di calcio Uisp 2022-2023 – Fase 1 – Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga”, ha in mente di concedersi un’altra doppietta.

La squadra biancorossa, già trionfatrice per la seconda annata consecutiva della competizione intitolata a Tino Cazzaniga, adesso fa ambiziosamente rotta verso la Coppa Uisp, vinta appunto lo scorso anno. La Coppa Uisp inizierà il 6 maggio e si concluderà mercoledì 31 maggio. La compagine arcorese, intanto, ha azzerato le ultime, debolissime speranze della concorrenza per quanto riguarda il campionato Uisp, grazie a due affermazioni. I detentori del titolo dapprima hanno regolato per 0 a 6 il Concorezzo nel recupero della 19simagiornata, per poi stendere per 8 a 0 l’Atletico Area Carugate nel turno successivo. I due risultati esagerati hanno così permesso alla capolista, dominatrice incontrastata della manifestazione, di arrivare a 51 punti, una quota ormai irraggiungibile per le possibilità dei Gentlemen Monza, secondi con 8 lunghezze di svantaggio. Il penultimo turno, in programma sabato 15 aprile, propone comunque un confronto interessante tra i Gentlemen e la Stella Rossa, titolare della terza piazza. Appuntamento alle ore 13 al Centro sportivo comunale di Villasanta. La Leoni Arcore, invece, festeggerà il titolo affrontando a Trezzano Rosa il Basiano (ore 12, Centro sportivo Giacinto Facchetti).