Giussano, Dario Aramini e il cuore “a spicchi": “Io, il factotum del basket”

Giussano (Monza e Brianza) – Le protagoniste sono le giocatrici ma in ogni società ha un ruolo importante anche chi non sta sotto i riflettori. A Giussano il factotum è Dario Aramini, general manager e viceallenatore della prima squadra. “Il mio lavoro ha molte sfaccettature, mi occupo della gestione della società a tutto tondo - spiega Dario Aramini - da allenatore sono diventato sempre più general manager. Ho affiancato in panchina Aldo Corno, ora collaborerò con Monica Stazzonelli. La gestione della squadra, la creazione della squadra e il budget sono i miei compiti. Personalmente mi sento al centro della vita del basket Giussano, un ruolo che mi piace molto perché posso esprimere la mia passione per la pallacanestro. L’esperienza vissuta al fianco di Aldo Corno è stata molto intensa, soprattutto quando eravamo in Serie B e puntavamo a salire in A2. Ci siamo riusciti grazie a coach Corno, che ha permesso a tutti di crescere. La prima è stata una stagione con alti e bassi, le ragazze erano molto affiatate per cui sono riuscito a traghettare il gruppo correndo tutti nella stessa direzione nel periodo in cui Aldo era assente per problemi di salute”.

Una stagione che rimarrà nella storia della squadra di Giussano. E che Aramini non può e non vuole dimenticare. “Il salto di categoria lo porterò sempre nel cuore - ammette il general manager - . Anche nella passata stagione gli acciacchi ci hanno fatto fare dei passi avanti e dei passi indietro, ma siamo riusciti a raggiungere la salvezza senza dover affrontare i playout.

Dalla nuova avventura con Stazzonelli so che sarò al fianco di un’allenatrice che era il nostro sogno nel cassetto come sostituta di Aldo Corno. Moky è stata una scelta importante, so che troverò una persona in grado di darmi qualcosa in più, soprattutto sulla sua capacità di gestire le ragazze nei momenti difficili. Ho visto negli allenamenti svolti nel mese di giugno che ha grande empatia e sa farsi amare dalle atlete. Tutti la adorano e la considerano una grande allenatrice”.

La formazione biancoblù è cambiata molto quest’estate, quindi ci sono nuovi obiettivi. “Il traguardo resta sempre quello di salvarci, magari con largo anticipo per poter programmare le stagioni future - dice sempre Dario Aramini - abbiamo creato una squadra con un potenziale molto alto, con poche Senior e tante giovani futuribili. Ci sono ben sette ragazze che fanno parte di una Nazionale di categoria, per cui c’è molto azzurro al nostro interno, e questo per noi è un vanto. L’intenzione è di stabilizzarsi in Serie A2. Nel mio percorso personale il basket è diventato la mia vita, ho incentrato le mie giornate su questo sport. Come tutti i componenti del Giussano il mio tempo è dedicato al novanta per cento alla società brianzola”.