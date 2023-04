All’autodromo di Monza il Gran Premio Giovani

Oggi l’Autodromo di Monza sarà invaso dai ciclisti col Gran Premio Giovani di Ciclismo per le categoria Esordienti, Allievi e Juniores che, dalle 9, si cimenteranno sulla pista di Formula 1. In palio la quarta edizione delle gare organizzate dal Pedale Senaghese, con gli Esordienti che scatteranno alle 9, mentre gli Allievi, che concorreranno per il titolo di Campione Provinciale di Monza&Brianza, prenderanno il via alle 10. In palio anche il Trofeo Avis Senago alla società del primo classificato e il Trofeo La Brace alla società meglio classificata del primo anno esordienti. E il Trofeo O.T.E. Spedizioni Internazionali Novate Milanese e Trofeo ETS-Tosi Cimelli per il secondo anno. Il Trofeo Pata sarà assegnato alla società prima classificata Allievi. Infine, all1e 11.30 la prova degli Juniores, 91sima Medaglia d’Oro città di Monza-46simo Trofeo Angelo Schiatti organizzata dal Pedale Monzese.

Dan.Vig.