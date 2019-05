Monza, 27 maggio 2019 - Dopo le Europee, alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali: la metà dei Comuni italiani si è recata alle urne per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. La percentuale di Comuni in Lombardia è salita addirittura al 66%: sono infatti coinvolti 995 Comuni su 1.507, di cui 961 sotto i 15 mila abitanti e appena 34 sopra i 15 mila abitanti. Tra questi, però, tre capoluoghi di provincia: Bergamo, Cremona e Pavia. Sono 31 su 55 i Comuni della provincia di Monza Brianza che sono stati chiamati a rinnovare Giunta e Consiglio comunale. Oggi, somenica 26 maggiosono andati alle urne 216.225 elettori. Cinque i comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti, che potrebbero andare al ballottaggio: Besana Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano e Muggiò.

AFFLUENZA - Alle 12 l'affluenza per le elezioni comunali in provincia di Monza era del 22,9% mentre alle 19 è salita al 55%. Quella definitiva si è poi assestata 68,1%.

GUARDA LA MAPPA INTERATTIVA



ECCO I 31 COMUNI IN PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

AGRATE BRIANZA – Ad Agrate Brianza il sindaco eletto è Simone Sironi (lista civica “Insieme per Agrate” e Pd).

AICURZIO – Matteo Raffaele Baraggia (Lega, centrodestra) è il nuovo sindaco di Aicurzio.

ALBIATE – Ad Albiate il sindaco eletto è Giulio Redaelli (lista civica di centrodestra “Con Albiate”).

BARLASSINA – A Barlassina il sindaco eletto è Piermario Galli (lista civica “Insieme per Barlassina” e Pd).

BELLUSCO - A Bellusco il sindaco eletto è Mauro Colombo.

BERNAREGGIO – A Bernareggiosil sindaco eletto è Andrea Esposito (lista civica di centrosinistra “Bernareggio per tutti”).

BESANA BRIANZA – A Besana Brianz ail sindaco eletto è Emanuele Pozzoli (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista civica “Pozzoli sindaco”).

BOVISIO MASCIAGO – Il sindaco uscente Giuliano Soldà (Pd e lista civica “Altra Bovisio Masciago) sfida Giovanni Sartori (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista civica “Apertamente”) e Domenico Spreafico (lista di centro “Idea per Bovisio Masciago).

BRIOSCO – A Briosco il sindaco eletto è Antonio Verbicaro (Lega, centrodestra).

BURAGO MOLGORA – A Burago il sindaco eletto è Angelo Mandelli (lista di centrodestra “Impegno per Burago”).

BUSNAGO – A Busnago il sindaco eletto è Marco Corti (Progetto Busnago, centrosinistra).

CAMPARADA - A Camparada il sindaco eletto è Mariangela Beretta (Per Camparada, Lega e Forza Italia).

CAPONAGO – A Caponago il sindaco eletto è Monica Buzzini (lista civica “Rinnovamento 2.0”, centrosinistra).

CAVENAGO BRIANZA – A Cavenago il sindaco eletto è Duello tra Davide Fumagalli (Uniti per Cavenago).

CERIANO LAGHETTO – A Ceriano il sindaco eletto è Roberto Crippa (Lega, Forza Italia e lista civica).

CONCOREZZO – Mauro Capitanio (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista civica “TuttixConcorezzo”); Claudio Bossi (Pd e lista “La Rondine”); Carmen Trussardi (liste civice “Vivi Concorezzo”, “Qui per Concorezzo” e “Concorezzo Più”).

CORNATE D'ADDA - A Cornate il sindaco eletto è Giuseppe Felice Colombo.

CORREZZANA A Correzzana il sindaco eletto è Marco Beretta con “Uniti per Correzzana”.

GIUSSANO - A Giussano il sindaco eletto è Marco Citterio (centrodestra unito con l’aggiunta di “Io rispetto Giussano” ed “Educazione civica”).

MEZZAGO - A Mezzago il sindaco eletto è Massimiliano Rivabeni (lista di centrodestra “Cambia Mezzago”).

MISINTO - L’Amministrazione uscente “Insieme per Misinto” propone la vice sindaca Luisella Monti, mentre l’opposizione “Nuovi Orizzonti” schiera Matteo Piuri.

MUGGIÒ – A Muggiò sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Maria Fiorito (Pd e liste civiche “Insieme per Muggiò”, “Democratici e civici” e “Muggiò partecipata”) e Pietro Stefano Zanantoni (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e lista civica “Noi con Pietro Zanantoni”).

ORNAGO – A Ornago il sindaco eletto è Daniele Siccardi (lista civica “Siamo Ornago”).

RENATE – A renate il sindaco eletto è Matteo Rigamonti (Lega).

RONCELLO - A Roncelli il sindaco eletto è Cristian Pulici (“Roncello Impegno e Passione”, Lega).

RONCO BRIANTINO – A Ronco il sindaco eletto è Kristiina Louikianen con la civica “Vivere Ronco”.

SOVICO - A Sovico il sindaco eletto è Barbara Magni per “Centrodestra Sovico” (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Popolari per Sovico).

TRIUGGIO – A Triuggio sil sindaco eletto è Pietro Cicardi (“Progetto Triouggio”).

USMATE VELATE – A Usmate il sindaco eletto è Lisa Mandelli (Pd, Centro, “Per vivere Usmate-Velate”).

VEDUGGIO CON COLZANO – A Veduggio il sindaco eletto è Luigi Dittonghi (lista civica di centrodestra “Ripartiamo insieme”).

VILLASANTA - A Villasante il sindaco eletto è Luca Ornago.