Nova Milanese (Monza e Brianza), 24 giugno 2018 - Urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 24 giugno, secondo turno di elezioni comunali. Sono 9 i ballottaggi in programma nella regione, per un totale di 217.214 elettori coinvolti. Alle urne un solo Comune capoluogo, Sondrio (a Brescia è stata sancita al primo turno la riconferma del sindaco Emilio Del Bono). In provincia di Monza e Brianza alle urne per il secondo turno Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso (114.293 elettori).

A Nova Milanese testa a testa tra Fabrizio Pagani, in rappresentanza del centrosinistra, sostenutoda Pd, «Unità a Sinistra per Nova», «Io lavoro per Nova Pagani sindaco» e «Vivere Nova Pagani sindaco» che ha ottenuto 3.551voti con il 38,14 per cento di preferenze e Eugenio Pizzigallo, sostenuto da Forza Italia, Lega, lista «Di più Per Nova con Colombo» e dalla sua lista civica «Nova Ideale Pizzigallo sindaco» con 3.720 voti e il 39,96 per cento di preferenze. Alle 12 l'affluenza alle urne per il ballottaggio è del 13,92%.

