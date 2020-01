Como, 31 gennaio 2020 - Sono impegnati in una corsa contro il tempo i vertici di Pozzoli Food Spa, il gruppo che conta 18 punti vendita alimentari nelle province di Como e Monza-Brianza entrato in crisi nelle ultime settimane e alla ricerca di un compratore. Ieri i vertici dell’azienda sono stati ricevuti insieme ai sindacati in Regione Lombardia in Commissione attività produttive.

«Il gruppo Pozzoli, specializzato nella grande distribuzione alimentare, possiede 18 punti vendita aperti con il marchio «Pozzoli Market» e distribuiti sull’intero territorio regionale – riassume le ragioni della crisi il consigliere regionale Raffaele Erba, di M5s - Alla fine dello scorso anno, la proprietà ha richiesto al Tribunale di Monza l’ammissione al concordato preventivo manifestando comunque la propria intenzione di voler assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro. Secondo quanto emerso dall’audizione di oggi, dei 250 dipendenti in organico 70 avrebbero trovato una nuova collocazione mentre 180 sono a rischio.