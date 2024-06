Lavoro, Nico Acampora di Pizzaut firma a Monza i referendum della Cgil

Monza – Anche Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, il progetto inclusivo di una catena di ristoranti e pizzerie gestiti da ragazzi autistici, ha firmato per i 4 quesiti referendari proposti dalla Cgil, tra cui il quesito contro il Jobs act sul mancato reintegro dopo licenziamenti giudicati illegittimi.

Acampora, fa sapere la Cgil Monza Brianza, si è fermato a uno dei gazebo della campagna ‘Per il lavoro ci metto la firma’. "Firmo per tutti i lavoratori, disabili e non disabili", ha dichiarato Acampora. Ad accogliere la firma di Acampora c’era Walter Palvarini, segretario generale della Cgil Monza Brianza: "Ringrazio Nico Acampora per aver firmato i quattro quesiti referendari e dunque riconosciuto la valenza della proposta referendaria della Cgil per contrastare la precarietà".