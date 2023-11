La nuova Ypsilon è made in Brianza: Lancia e Cassina insieme per un’auto tutta comfort e design

MEDA – C’è un po’ di Brianza nella Lancia del futuro. Il prossimo febbraio verrà presentata a Milano la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina.

Cassina, l’azienda leader nel design fondata a Meda negli anni Venti, e Lancia, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Ora proseguono la loro collaborazione dopo la presentazione del concept Lancia Pu+Ra HPE con la nuova Lancia Y disponibile in 1906 unità numerate e certificate, anno di nascita dell’azienda con sede a Torino.

L’annuncio arriva, in occasione del 117° anniversario di Lancia, con la prima immagine del nuovo modello Ypsilon che raffigura un dettaglio inedito del tavolino centrale, il primo in un’automobile, anticipando la forte impronta di design della vettura, oltre all’eccellenza produttiva e la manifattura artigianale di Cassina. In questo viaggio straordinario, Cassina e Lancia hanno impostato un nuovo linguaggio nel settore automotive, ispirato fortemente al benessere della casa, per creare una sensazione di confort all’interno dell’autovettura. Una collaborazione che conferma l’anima eclettica di Cassina, da sempre portavoce della cultura del design, che negli anni ha trasferito la propria esperienza in diversi settori, dall’arte alla moda.

La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, che verrà presentata a febbraio 2024 in anteprima mondiale a Milano, rappresenta la strategia di elettrificazione ambiziosa di Lancia, in linea con il piano strategico “Dare Forward“ di Stellantis, e rispecchia la volontà di Cassina di guardare verso un futuro sempre più circolare. Spiega Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina: "Abbiamo una visione molto ampia del design e crediamo che sia importante sperimentare nuove vie e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda con cui condividiamo tanti valori come l’innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana, ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive". "Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort a bordo di Lancia grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi", aggiunge Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia.

Fondata a Meda nel 1927 dai fratelli Cesare e Umberto Cassina, l’azienda era specializzata nella lavorazione del legno per la produzione di tavolini. Poi nel dopoguerra l’arrivo deglio architetti e la collaborazione con Gio Ponti, con il quale l’azienda brianzola ha portato avanti un progetto di rinnovamento, realizzando gli interni del transatlantico italiano Andrea Doria e portando così il gusto del made in Italy oltreoceano.

Nell’Italia degli anni ‘50 l’inaugurazione dell’industrial design secondo una logica totalmente inedita che segna il passaggio dalla produzione artigianale a quella seriale. Nel 1954 la vittoria del primo Compasso d’Oro. Negli anni sono stati via via coinvolti i più importanti architetti, designer e creativi per immaginare nuove forme e trasformarle in progetti.