Flou investe sul futuro: ultra lusso chiavi in mano

Meda (Monza e Brianza) – Flou entra nel capitale di Italian Fit Out. La storica azienda di arredo fondata a Meda nel 1978 da Rosario Messina “alleata“ della società specializzata nel settore contract per la realizzazione progetti chiavi in mano nel mondo del lusso in tutto il mondo. Italian Fit Out avrà così maggiore capacità economica per espandere il proprio campo di azione, mentre Flou diventerà partner privilegiato per l’inserimento dei propri prodotti nei loro progetti.

“L’accordo che abbiamo concluso concretizza una collaborazione continuativa e proficua già istaurata con IFO negli ultimi anni – le parole di Massimiliano Messina, presidente Flou –. La sinergia tra le nostre due realtà ci permetterà di soddisfare al meglio le esigenze della clientela, fornendo un progetto completo e un supporto costante in ogni fase della realizzazione. Alle proposte di eccellenza e di comfort dei prodotti Flou, IFO aggiungerà la sua competenza e la sua esperienza nella gestione di ogni genere di progetto su misura e di altissimo pregio. Riteniamo di aver trovato il giusto partner industriale per proseguire il nostro sviluppo a livello mondiale“. “Flou rappresenta per noi una garanzia di qualità ulteriore da poter spendere con i nostri clienti, per la maggior parte provenienti dal mondo dell’ultra lusso e ci garantisce il supporto di un brand riconosciuto a livello mondiale elevando il nostro standing”, la soddisfazione di Alberto Beretta, fondatore di IFO con Massimo Castelli.

Un’operazione che unisce due eccellenze del made in Italy. Da una parte la società fondata da Rosario Messina e oggi portata avanti dai suoi tre figli, Massimiliano, Manuela e Cristiana. Un’azienda di arredo di lusso, simbolo del design di qualità. Italian Fit Out, invece, è nata all’inizio del 2013 dall’unione dell’esperienza di oltre 60 anni nella produzione di arredi su misura in progetti di lusso della famiglia di Massimo Castelli e del “bagaglio“ ventennale di Alberto Beretta nell’ambito commerciale e gestionale di importanti aziende nel mondo infrastrutturale e dell’arredo. Negli anni IFO ha sviluppato know-how in tutti i campi del Fit-Out andando a sviluppare materiali e tecnologie diverse, dagli acciai, ai marmi, dai vetri alle pelli fino ai nuovissimi materiali sintetizzati e ingegnerizzati per applicazioni di nicchia.