Arrivano i Pieri, niente “Panico”: “Anche un trasloco può essere pop”

Bovisio Masciago (Monza e Brianza) – Dal profilo Instagram “therealpieri“ alla sala di incisione in un attimo. Per registrare “Panico“, il primo brano di un progetto discografico di più ampio respiro dei Pieri, la coppia brianzola con la passione per la musica che ora si prepara a un’avventura live. Hanno cominciato nel 2021 con il profilo social nel quale raccontavano con leggerezza la loro quotidianità di coppia e di famiglia con due bimbe, e nel 2024 hanno dato voce alla loro passione. Protagonisti Piero Betti, la moglie Piera (al secolo Martina), con il featuring delle due bimbe, dette Pierine. A sovrintendere i lavori il più piccino, detto Pierino. Il progetto arriva da lontano, come racconta Piero Betti, creativo per vocazione, laureato in Scienze della comunicazione, specializzato in montaggio video in ambito sportivo e tecnico del suono.

“Fin da bambino cantavo e ho studiato pianoforte e chitarra – racconta –, allora non c’erano i programmi per creare musica. Con l’evoluzione tecnologica è diventato più facile creare demo musicali”. Martina, invece, ha sempre studiato modern dance. Poi il lavoro e la famiglia hanno sepolto sotto le ceneri della quotidianità le inclinazioni artistiche, ma la famiglia continuava a frequentare i concerti pop. Poi la musica, si sa, ti viene a cercare quando meno te lo aspetti. “Quindi – continua Piero – nel 2023, per superare lo stress di tre traslochi, ho ripreso a creare demo musicali, alla sera tardi, mentre tutti dormivano, per non togliere tempo a lavoro e famiglia. In particolare uno non mi usciva dalla testa e, contrariamente al solito, è piaciuto anche a mia moglie”.

Durante una cena Piero ha raccontato del suo demo a un amico musicista che ha proposto il contatto con il produttore Alessandro Erba, titolare dell’etichetta Six Sound. “Mi sono lasciato convincere con molto scetticismo a fargli ascoltare il brano. Mai più avrei pensato che potesse piacere a un personaggio di altissimo livello, produttore di grandi cantanti. E invece ha accettato di incontrarci davanti a un caffè, un appuntamento top secret, in un bar chiuso e ha detto: “È da produrre, già la demo è completa. Scrivimi il testo, raccontando cosa ci vedi dentro. Ci rivediamo a settembre“”. Piero ha steso un testo, fatto e rifatto ascoltando i suggerimenti della moglie, fino all’ultima versione. Quella definitiva: una storia di un incontro fatto di sguardi che diventano famiglia. Il titolo “Panico“ è riferito al periodo di panico e fatica dei tre traslochi.

“Volevamo tenere fuori le nostre bimbe, ancora piccole, da questa macchina dello spettacolo che non sappiamo bene dove ci porterà – spiega Piero –, ma ci hanno chiesto di farle partecipare con un piccolo pezzetto in coro. E sia, ma solo per questa canzone”. Piero ne ha in cantiere, già consegnate altre due e la coppia si prepara a un’estate di concerti live. Il video è in fase di realizzazione con Jeson Miceli, mentre le foto della copertina sono di Cristian Papaleo e Serena La Tera. In tempo di tecnologia viene da chiedersi quanto incidono gli effetti speciali: “Niente autotune – assicura Piero –, volevamo realizzare un prodotto sostenibile con le nostre voci dal vivo. Lo stesso produttore ha constatato che essendo intonati, l’autotune avrebbe peggiorato l’effetto. Mi piace curare ogni dettaglio del suono e anche l’assolo di Piera è registrato al pianoforte live. Niente trucco e niente inganno. Abbiamo proposto un progetto con più brani. Non ci interessava una canzoncina solo perché abbiamo tanti follower sui social, ma abbiamo proposto una progetto musicale ampio e strutturato”.