Il Bloom di Mezzago compie 36 anni: festa con una settimana di concerti

Soffia sulle candeline uno dei locali storici dell’underground lombardo. Il Bloom di Mezzago, tempio della musica alternativa – rock, ma non solo – compie 36 anni. Aprì, infatti, per opera della cooperativa sociale Il Visconte di Mezzago, il 16 maggio del 1987. Da allora ha ospitato migliaia di concerti e serate, alcune delle quali entrate nella storia della musica in Italia. Due nomi per tutti: qui si esibirono i Nirvana e i Green Day, prima di esplodere a livello mainstream.

Il programma

"Festeggeremo facendo ciò che ci viene bene – si legge nella nota di presentazione degli eventi – e ci ha fatti passare alla storia oltre che conoscere in tutto il mondo: i concerti. Sette live per scaldarci prima di soffiare le 36 candeline e contemporaneamente per salutare la stagione 2022/2023 prima del nostro personalissimo inizio d'estate, l'inaugurazione il 25 maggio della Premiata Pizzeria”.

I concerti

Mercoledì 17 maggio saranno a Mezzago gli svedesi No Fun At All, senatori della scena skate-punk nordica che ha portato alla ribalta band come Millencolin e Satanic Surfers. In Brianza presenteranno il nuovo album “Seventh Wave”. Apriranno Wolfpack e Splintera.

Il giorno dopo, giovedì 18, gli olandesi Radar Men From The Moon sono pronti a conquistare il pubblico con la loro miscela di post punk e psych-rock. Prima di loro si esibiranno gli Stranger In My Town.

Venerdì 19 spazio agli amanti dell’hip-hop con un nome che è garanzia di qualità e street credibility: sul palcoscenico del Bloom salirà il ravennate Deda, fondatore con Neffa e dj Gruff dei Sangue Misto, uno dei gruppi fondamentali del rap tricolore anni ‘90. Con lui ci sarà Mrga.

Sabato 20 appuntamento con i Bohren & Der Club Of Gore, maestri del jazz ambient/doom, che presenteranno il disco Patchouli Blue.

Chiusura delle celebrazioni domenica 21 dalle 15 con l’ultimo appuntamento della stagione di Tutto il nostro sangue con i concerti di Jaguero da Vicenza, Aurevoir Sofia da Cinisello Balsamo, Scheletri da Torino e Winter Dust da Padova, distribuzioni musicali e banchetti (LAB Libri al Banco di Vimercate, Epidemic Records e Gotama Studio e i creators diy: Gli intrecci di…, Matrioska, Writers of Wonderland e Vhellvet).