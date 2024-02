Violenze e rapine, in 2 verso l’espulsione

Spaccio, furti, violenza sessuale. Espulso più volte, tornava a delinquere. Sono stati eseguiti due accompagnamenti di cittadini extracomunitari irregolari nei Cpr di Milano e Bari. Il primo un marocchino nato nel 1970 era stato più volte fotosegnalato fornendo diversi alias. Nella serata del 7 febbraio è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante a seguito di una lite in appartamento per questioni di droga. Dalle sue impronte, è emerso che l’uomo, in Italia dal 2004, era gravato da numerosi precedenti penali e condanne. Infatti, è stato condannato nel 2010 a due mesi di reclusione per furto, nel 2011 a tre anni per rapina, nel 2015 a 2 anni e 10 mesi per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, nel 2019 a 3 anni e 8 mesi per violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Scarcerato nel 2022, il Tribunale di Sorveglianza aveva disposto la sua espulsione. Accompagnato al Cpr di Roma, è stato dimesso per mancata convalida della proroga. Oggi è stato nuovamente trattenuto al Cpr di Milano in attesa di rimpatrio.

Il secondo straniero accompagnato al Cpr di Bari è un egiziano nel 1989. Nel 2006 è stato denunciato per essersi falsamente dichiarato minorenne. Si è reso responsabile anche di furto aggravato e ricettazione ed è stato più volte arrestato per spaccio. Nel 2013, dopo aver scontato una pena di 8 mesi di reclusione, è stato espulso. Nel mese di marzo del 2023, è rientrato in Italia, ma è stato arrestato di nuovo. Ora è in un Cpr.

Da.Cr.