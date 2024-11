Usmate Velate, spaccata e furto alla tabaccheria: presi 4.300 euro in Gratta e Vinci

Usmate Velate (Monza e Brianza) – Colpo grosso nella notte fra venerdì e sabato in tabaccheria. Fra le 3 e le 4 del mattino alcuni ladri hanno dato l’assalto a La Nuova Tabaccheria di via Deledda, nella frazione di Velate. Un furto con spaccata anomalo, nel senso che non è stato effettuato lanciando una macchina contro le vetrine come accade di solito in casi simili.I malviventi hanno invece utilizzato un flessibile con cui hanno tagliato la saracinesca, poi con due estintori prelevati dal corsello dei box retrostante hanno sfondato la vetrina. A quel punto hanno prelevato 3mila euro in sigarette, altri mille euro in Gratta e Vinci e 300 euro in fondo cassa.

Un colpo da 4.300 euro, cui si aggiungono gli ingenti danni al locale. I carabinieri della Compagnia di Monza sono già al lavoro, saranno visionate le telecamere installare nella zona. Sempre approfittando della notte fra venerdì e sabato, si segnala un furto andato in scena al cantiere del salumificio Rovagnati di Villasanta, dove sono in corso dei lavori per installare pannelli fotovoltaici. Nella notte alcuni malviventi sono riusciti a introdursi nel cantiere portandosi via cavi di rame, il cosiddetto “oro rosso“, e attrezzatura di vario genere presente nell’area. Anche in questo frangente, indagano i carabinieri della Compagnia di Monza al comando del capitano Giangiacomo Greco.