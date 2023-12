Una raccolta pappe per sfamare le colonie feline

Un regalo sotto l’albero per i gatti delle colonie feline. L’Enpa di Monza organizza per oggi l’ultima raccolta pappe dell’anno. All’OasiPet di Albiate (in via Milano 3) i volontari saranno presenti per l’intera giornata. I benefattori potranno acquistare e poi donare le pappe che serviranno per sfamare i gatti delle colonie e che ogni giorno vengono amorevolmente seguiti e sfamati dai volontari dell’Enpa. Serve soprattutto cibo “umido” di media qualità in lattine da 400 grammi, ideale per riuscire a sfamare numeri elevati di mici. Vanno bene anche le buste da 85/100 grammi. Le pappe acquistate potranno essere consegnate direttamente ai volontari all’ingresso che ringrazieranno con dolcetti e le simpatiche figurine ispirate al mondo felino.

La raccolta delle pappe è una delle attività più importanti svolte dall’Enpa: è proprio grazie alla generosità dei donatori se l’ente riesce a svolgere importanti attività e in questo caso garantire il cibo ai mici delle colonie feline presenti a Monza e circondario.