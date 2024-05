Una maratona naturalistica tra flora e fauna

Esploratori della biodiversità con BioBlitz e il Parco regionale della Valle del Lambro. Torna la maratona naturalistica che quest’anno è dedicata alle farfalle. Da venerdì al 24 maggio previste attività nel Parco di Monza, in aziende agricole di Erba e Besana e nella Riserva naturale del lago di Montorfano. I cittadini della Valle del Lambro saranno protagonisti della ricerca scientifica grazie a BioBlitz. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, invita tutti a ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Nel territorio protetto del Parco regionale della Valle del Lambro si potrà andare alla scoperta di erbe, fiori spontanei, insetti, anfibi, funghi, alberi, uccelli, orme, tracce e nidi grazie a escursioni guidate da esperti e dalle Gev, Guardie ecologiche volontarie, per una vera e propria “maratona naturalistica“ in cui cercare e classificare il maggior numero di specie presenti. Possono partecipare a BioBlitz tutti i cittadini: bambini, giovani, adulti, università. La partecipazione è gratuita, con prenotazione. Le visite guidate sono a numero chiuso. Per iscriversi è necessario accedere al sito del Parco (parcovallelambro.it/bioblitz-2024-visite-guidate) e compilare il form collegato a ogni singola uscita che interessa. Le attività potranno essere rinviate al fine settimana successivo in caso di maltempo.

Son.Ron.