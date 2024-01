Un sindaco per Forza Italia. Veggian acclamato coordinatore Luca Veggian è stato eletto coordinatore provinciale di Forza Italia a Monza. Dovrà guidare il partito nel periodo post-Berlusconi e affrontare diverse campagne elettorali. Veggian si dice ottimista riguardo alle prossime elezioni e il suo primo impegno sarà la lista per le elezioni provinciali. Succede al deputato Fabrizio Sala, che diventa portavoce del partito in Lombardia.