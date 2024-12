Un Natale tra fuoco e lamiere. Tre roghi e 2 incidenti in poche ore

C’è chi non va in ferie nemmeno a Natale. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza ne sanno qualcosa, dopo un’accoppiata Vigilia-Natale che li han visti impegnati in una serie di interventi.

Si comincia dalla vigilia a Caponago, dove alle 17.45 in via Giuseppe Verdi particolare trambusto ha provocato l’incendio di un box. Le squadre giunte sul posto con autopompa e autobotte hanno prontamente spento le fiamme impedendo che il fuoco potesse intaccare il resto del condominio. Non ci sono stati feriti.

Il giorno dopo, al termine del pranzo di Natale, ci si è spostati a Monza, in via Alcide de Gasperi, dove alle 14 è andato a fuoco il tetto di un’abitazione. Anche in questo caso le squadre dei pompieri hanno limitato le fiamme in modo che rimanessero a una porzione del tetto, impedendo che il fuoco potesse danneggiare il resto della copertura e l’abilitazione sottostante. Sono bruciati all’incirca solo 15 metri quadri dell’edificio grazie all’intervento di due autopompe, un’autoscala e un’autobotte.

Sempre a Natale, ma verso sera, alle 19.06, un incidente stradale si è verificato sulla Valassina, nel tratto centro Monza A52 Tang Nord. Coinvolta una sola auto che si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’autopompa dalla sede centrale di Monza. Risulta un ferito trasportato in codice giallo dal personale AREU giunto con ambulanza e automedica. Presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Alla stessa ora a Seveso in via Raffaello Sanzio un incendio è partito dalla canna fumaria di un’abitazione. Le squadre giunte sul posto, con l’ausilio dell’autoscala hanno verificato la temperatura della canna fumaria mediante l’utilizzo della termocamera e poi hanno provveduto allo spegnimento. Sul posto due autopompe da Seregno e l’autoscala da Carate Brianza.

Infine il Natale di superlavoro si è chiuso alle 20.45 a Cornate d’Adda in via Giuseppe Mazzini, dove una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto. Per cause in fase di accertamento, la vettura ha impattato su più ostacoli per poi terminare la sua corsa a lato strada. Sul posto per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’autopompa da Vimercate. Risulta un ferito trasportato in codice giallo dal personale Areu. Alle forze dell’ordine come sempre l’onere dei rilievi.