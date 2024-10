"Un foulard per ribaltare il mondo". I ragazzi autistici scrivono ai ministri

Un foulard contro la discrimionazione, per far capire e dimostrare che anche loro hanno diritto a uno spazio attivo nella società.

Hanno scritto al ministro i ragazzi dell’Associazione Facciavista, una lettera aperta che hanno o fatto pervenire ai Ministri del G7 Disabilità e Inclusione in occasione della consegna dei loro foulard simbolici.

"Riteniamo che questa occasione - fanno sapere - sia fondamentale per porre l’attenzione sui temi dell’inclusione, dei diritti delle persone con disabilità e del loro pieno coinvolgimento nella società".

Di seguito pubblichiamo il testo della lettera, "che speriamo possa stimolare riflessioni e dibattiti sul ruolo che la politica internazionale può giocare nel garantire un mondo più inclusivo per tutti":

"Viviamo strani giorni e quando il gioco si fa strano, gli strani iniziano a giocare.

Eccoci. Siamo i ragazzi del Laboratorio FACCIAVISTA, siamo autistici, neurodiversi e divergenti, facciamo fatica a stare fermi e talvolta parliamo troppo. O troppo poco". E poi proseguono: "Ci sono persone che non accetteranno mai il nostro modo di essere, ma non importa.

Per noi un pennello e una tela non sono attrezzi da lavoro, sono oggetti dotati di vita propria, come il colore che vuole uscire dai contorni.

Il giallo, per esempio, certe volte squilla purissimo, certe altre vuole mischiarsi e sporcarsi con ogni tinta vicina.

Nei nostri pasticci tutto è sporco e tutto è pulito, tutto è incidente, molto è imprevisto.

Pure la vita, in fondo, è fatta così. Chi se lo aspettava di dipingere un quadro grande, grandissimo, che poi sarebbe diventato un pezzo di stoffa da indossare? Un foulard elegante?!

Chi avrebbe scommesso su un branco di figli tanto complicati?

Grazie a coloro che lo hanno fatto, rendendo possibile la piccola magia che vi accarezzerà".

Firmato, i ragazzi di Facciavista & la loro Squadra.

Da.Cr.