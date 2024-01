Un Arlecchino muto per lo spavento infiamma il “Nuovo” Giovedì al teatro Nuovo di Arcore andrà in scena lo spettacolo teatrale "Arlecchino muto per spavento", ispirato alla commedia dell'arte e al capolavoro di Luigi Riccoboni. Un canovaccio di amori contrastati, maschere e equivoci, con un Arlecchino che, nonostante il silenzio, crea scompiglio. Biglietti da 20 a 30 euro.