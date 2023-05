Tutto pronto nello staff di Veggian dopo la comoda riconferma

Il sindaco Luca Veggian ormai da tempo ha annunciato la composizione della sua squadra di Giunta. Il pronostico elettorale era tutto dalla sua parte e, sommato ai cinque anni già vissuti al governo cittadino, ha facilitato le scelte in tempi rapidi.

Veggian, come già accaduto negli ultimi cinque anni, ha deciso di occuparsi personalmente di Urbanistica, Edilizia privata, Comunicazione e Personale. La Lega, ridimensionata dal voto, non avrà assessori. Come vice cè Cristina Camesasca, la più votata: a lei delega delicata alle Politiche sociali e Pari opportunità. Fabio Cesana si occuperà di Bilancio e Sicurezza, Ian Farina Pubblica istruzione, Biblioteca, Sport e Famiglia. In squadra anche Luca Cesana (Cultura, Grandi eventi, Ambiente, Commercio e Attività produttive, Frazioni) e Rossella Pozzi (Lavori pubblici, Pnrr, Trasporti, Viabilità, Patrimonio). Previsti anche quattro consiglieri delegati, occasione per avere un’attenzione maggiore su alcuni temi e responsabilizzare altre persone: Gabriele Villa ha ricevuto l’incarico per le Politiche giovanili, Giovanni Emanuele Chin si dedicherà allo Sport, mentre Davide Maria Orsenigo ha il compito di sostenere la Biblioteca ed Emanuele Bottani sarà una risorsa in più al Verde pubblico.

G.G.