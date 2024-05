Tutti in corteo per chiedere giustizia sociale

Da Monfalcone a San Rocco, il Primo maggio dei sindacati brianzoli mette al centro "i quartieri che non sempre sono protagonisti dell’agenda e invece noi vogliamo valorizzarli", spiega Mirco Scaccabarozzi (in foto), segretario generale della Fim Cisl Monza Brianza Lecco.

Lui sarà al raduno nazionale in Friuli Venezia Giulia, ma lo slogan nazionale scelto dai sindacati “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” rimbalzerà in provincia, stamattina. Il corteo partirà alle 10 dal centro civico di via D’Annunzio. La giornata ruoterà attorno anche all’altro grande tema che scuote il Paese con tre morti al giorno, "la sicurezza sul lavoro e la diffusione della cultura di vita necessaria per non contare più le croci". La madre di tutte le battaglie anche per i colleghi Pietro Occhiuto (Fiom-Cgil) e Vittorio Sarti (Uilm-Uil).