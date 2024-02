Tonino Carotone è Etiliko Romantiko

I mondi, le vite e la passione rock di una delle band più importanti della scena italiana da fine anni ‘90. E poi l’amore per il Mediterraneo, le sue sonorità e le sue storie di uno degli artisti europei più curiosi, scanzonati e controcorrente. E ancora, il folk con le musiche della tradizione da ballo e una serata dedicata alle canzoni degli anni Duemila. Sono i concerti che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Gli amplificatori del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno mercoledì con la rassegna “Tambourine Folk“: dalle 21.30 saranno di scena i Cuaterdü, che faranno scatenare gli amanti della musica balfolk. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora appuntamento dedicato ai Verdena con la proiezione del film documentario “X Sempre Assenti“, che racconta da vicino uno dei gruppi rock italiani che hanno segnato gli ultimi vent’anni. La pellicola si cala nella vita dei musicisti, nella loro intimità, seguendoli nel privato e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, ultimo album di studio del trio bergamasco, registrandone la radicalità, l’autenticità e la potenza sonora. Del film si parlerà poi in un incontro con il regista Francesco Fei. Fei era stato anche l’autore del primo videoclip dei Verdena, l’indimenticato singolo “Valvonauta”. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Venerdì alle 22 si cambierà atmosfere con l’arrivo di Tonino Carotone (foto), al secolo Antonio De La Cuesta: l’artista spagnolo porterà sul palco, in una versione unplugged più intima ma non meno energetica, i suoi brani storici insieme alle canzoni dell’ultimo disco “Etiliko Romantiko”, cantato in italiano, spagnolo, francese, greco e inglese. Ci saranno anche brani di “Whisky Facile”, l’album dedicato al suo nume tutelare Fred Buscaglione. Ad aprire la serata sarà il cantautore piacentino Edoardo Cerea, artista di rodata esperienza che si muove tra folk americano, rock e musica d’autore, vigorose ballate springsteeniane e intensi brani acustici. Ingresso 15 euro con tessera Arci. Sabato, infine, l’evento “Party 2000 - Leggen...dario”, che sarà l’occasione per riascoltare e ballare tutte le hit pop, dance, rock, di musica elettronica e di reggaeton dal 2006 al 2020, con dj-set che partiranno dalle 23 e andranno avanti fino a tarda ora, tra pezzi di David Guetta, Lady Gaga, Avirl Lavigne e Katy Perry. Un videoshow con proiezioni a tema completerà il viaggio nei ricordi. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo