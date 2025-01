Tommaso Imperiali racconta le lune di Giove

Una miscela di rock e canzone d’autore, per un pezzo che racconta l’importanza della condivisione e anche delle illusioni, la forza che dà lo stare vicini e il continuare a viaggiare assieme. È la strada scelta per il suo nuovo singolo dal cantautore Tommaso Imperiali (nella foto), che ha appena pubblicato il brano “Le lune di Giove“, una ballata in bilico tra malinconia e speranza, che esplora la fragilità dei legami umani e allo stesso tempo la capacità di resistere nonostante le difficoltà, sottolineando l’importanza di restare uniti. Un’idea trasmessa attraverso un’immagine originale, quella delle lune di Giove che si scaldano a vicenda per sopravvivere.

"Il brano – racconta Imperiali – nasce da un articolo in cui mi sono imbattuto, che titolava “Le lune di Giove potrebbero scaldarsi a vicenda“ e ho pensato subito che si trattasse di un’immagine potentissima. Il fatto che poi, probabilmente, si tratti semplicemente di una nostra proiezione umana nei confronti di un fenomeno naturale rende il tutto, nella sua consapevole ingenuità, ancora più poetico". "Non so se si possa definire una canzone d’amore in senso stretto – continua l’artista –. Il mio chitarrista, ad esempio, al primo ascolto ha dato per scontato che parlasse di un rapporto tra un padre e un figlio, e devo ammettere che riascoltandola in quest’ottica suona benissimo".

"Per quanto riguarda le sonorità – spiega – i riferimenti li hanno trovati, come sempre, soprattutto gli altri a posteriori: sicuramente c’è il cantautorato che amo e che ascolto, da quello di Fossati e Bennato a quello più recente di Brunori e Corsi. In fase di scrittura, però, i riferimenti erano soprattutto artisti stranieri come il cantautore irlandese Glen Hansard o l’americano Zach Bryan. Adesso non vedo l’ora di suonare la canzone live con la band. Anticipo soltanto che dal vivo inizia con un solo di sax".

E l’occasione per ascoltare questo e altri brani di Imperiali dal vivo sarà già venerdì sera a Como, allo Spazio Gloria, in apertura all’esibizione di Federico Dragogna dei Ministri. “Le lune di Giove“ hanno anche un tocco brianzolo nella produzione, visto che di questo si è occupato il noto produttore Lorenzo Cazzaniga.

Il singolo vanta inoltre la collaborazione del batterista Elio Rivagli, musicista di artisti come Ramazzotti, Baglioni, Mia Marini, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, De Andrè e Renato Zero. Il 25enne Imperiali ha iniziato la sua carriera musicale con la band dei Five Quarters e ha poi debuttato come solista con l’album intitolato “Meccanismi di difesa“. Anche nel nuovo lavoro conferma il suo muoversi tra cantautorato classico e sonorità da rock band. Il singolo è accompagnato da un video girato sul lago di Como. Negli scorsi anni l’artista ha partecipato ad Area Sanremo e ha vinto il contest “Cover Me“, dedicato alle migliori interpretazioni delle canzoni di Bruce Springsteen, con la cover di “The Wrestler“.

F.L.