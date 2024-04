Tiziano Mariani chiede anche i danni morali

"Almeno 1200 ore in tre anni" dedicate a combattere in tutte le sedi la fusione fra Aeb e A2A. Un impegno sottratto al lavoro, tra "studio delle complesse problematiche, preparazione di interventi consiliari e di comunicazioni scritte, partecipazione ad incontri con i consulenti ed i legali, oltre che convocazioni dalle autorità giudiziarie" che l’ex consigliere comunale di minoranza di Seregno Tiziano Mariani (nella foto) quantifica in 240mila euro. A cui vanno aggiunti circa 56mila euro di spese per le "iniziative giudiziali e stragiudiziali".

Nella richiesta di costituzione di parte civile, affidata all’avvocato Luca Ricci e presentata all’udienza preliminare sulla presunta turbativa d’asta, Mariani chiede di ottenere anche un risarcimento per i danni morali ed esistenziali. "Pregiudizi di natura non patrimoniale subiti – si legge – per le conseguenze nella propria vita di relazione e sul piano strettamente personale, oltre che per la violazione dei diritti di natura costituzionale conseguenti al negato esercizio delle proprie prerogative ed alla frustrazione di aver combattuto una battaglia legale che ha sempre trovato il conforto di decisioni giurisdizionali favorevoli, senza tuttavia incidere in concreto e nell’interesse dei cittadini, con un risultato volto a impedire le conseguenze del reato e il ristabilimento della liceità".

Richieste a cui si potrebbe opporre il 28 giugno la difesa degli imputati, tra cui lo stesso sindaco di Seregno Alberto Rossi. Secondo l’accusa l’aggregazione, bocciata in sede amministrativa, sarebbe stata realizzata senza una gara pubblica "al solo fine di favorire la società A2A" con un danno complessivo per Aeb "non inferiore a 60 milioni di euro".S.T.