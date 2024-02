Teatro e canzoni: l’album capolavoro dei Pink Floyd

Uno spettacolo teatrale e musicale che celebra il mezzo secolo dall’uscita del disco che ha consacrato i Pink Floyd come una delle rock band più importanti al mondo. È l’evento “The Dark Side of the Moon 50°“ che si terrà domani alle 21 al cineteatro Edelweiss di via piazza Cuzzi a Besana. A salire sul palco saranno un attore e un gruppo di dieci musicisti (nella foto) che riproporranno quell’album leggendario, assieme a parti recitate, filmati originali e alla traduzione dei testi dei brani. Assieme all’attore Matteo Pisu e a Pietro Bombardelli alla voce ci saranno Antonio Mariano e Fabio Malavolta alle chitarre, Simone Ghilardi alle tastiere, Matteo Rampoldi alla batteria, Michele Bressan al basso, Filippo Cadringher al sax, Sara Cosco, Lorenza Guatteri e Lara Mandelli ai cori.