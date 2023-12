Statale 36, tutte le opere per la messa in sicurezza

Il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta ha fatto un’interrogazione sulla SS36 in Regione in merito alla pericolosità della Statale 36 e in particolare al tratto a due corsie a nord di Verano Brianza.

Obiettivo, conoscere lo stato di esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza in 14 Comuni nel tratto tra Giussano e Civate entro le Olimpiadi Milano Cortina 2026, "con particolare riferimento e priorità all’adeguamento della curva di Briosco e degli svincoli lungo la tratta". Queste le novità per i comuni della Brianza monzese annunciate da Corbetta: "Il progetto di messa in sicurezza della SS36 fra Giussano e Civate prevede una serie di interventi di miglioramento e incremento della sicurezza dell’arteria stradale, come la realizzazione della banchina laterale lungo i tratti di rilevatone nuove barriere spartitraffico,nuova pavimentazione con strato di usura antiskid, nuova segnaletica orizzontale e verticale, nuovi pannelli a messaggio variabile; ripristino strutturale di 3 sottopassi a Giussano, Capriano e Veduggio; adeguamento dello svincolo di Briosco, adeguamento delle corsie di decelerazione direzione Milano all’uscita Fornaci e allargamento del viadotto esistente all’uscita di Veduggio.

Son.Ron.