Sportelli e uffici. Il Municipio fa gli straordinari

Rivedere complessivamente gli orari di apertura del municipio, in modo tale da avere un giorno alla settimana in cui i vedanesi potranno trovare il Comune aperto da mattina a sera, con tutti i vari servizi a disposizione. Un modo per andare incontro, in particolare, alle esigenze di chi lavora e si trovava in difficoltà con i precedenti orari di funzionamento di molti uffici, non sempre compatibili con quelli degli abitanti. È l’iniziativa che sarà attuata da questa settimana, voluta dall’Amministrazione per rispondere a una richiesta avanzata dai residenti. Un’opportunità battezzata “Giornata del cittadino“ dalla stessa Giunta guidata dal sindaco Marco Merlini. La novità scatterà domani, quando entreranno in vigore i nuovi orari settimanali degli uffici comunali. A stabilirlo è stato un decreto del sindaco, che ha previsto “l’istituzione, il mercoledì, di una Giornata del cittadino con gli uffici aperti sino alle 18.30“.

La modifica è stata pianificata dopo aver valutato, dati alla mano, quando i vedanesi si presentano agli sportelli. D’ora in poi, quindi, servizi come anagrafe, uffici cultura, pubblica istruzione, sport, commercio, tributi, servizi sociali e segreteria ogni mercoledì saranno aperti al pubblico dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Lo stesso sarà per gli uffici tecnici che si occupano di edilizia, lavori pubblici ed ecologia: in questo caso però, “a fronte - si legge nel decreto - della valutazione della consistenza dell’attività in corso, quali cantieri del Pnrr, Pgt e Piano cimiteriale“, ci sarà un giorno in più di chiusura al pubblico. La novità non riguarderà la biblioteca, che continuerà con i suoi orari abituali.

Fabio Luongo