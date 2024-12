Sotto casa della donna che perseguitava: inseguito e preso

Continuava a perseguitare la sua ex. Non si rassegnava al fatto che la loro relazione sentimentale fosse finita. La seguiva, la pedinava, si faceva trovare sotto casa o nei luoghi che sapeva che lei frequentava. Nonostante il divieto di avvicinamento sancito dal Tribunale, l’altra sera è stato sorpreso ubriaco sotto la sua casa. Nella nottata di venerdì scorso, i carabinieri della Stazione di Biassono hanno infatti arrestato un uomo di 44 anni italiano, residente a Desio, per aver violato il provvedimento di avvicinamento alla sua ex compagna, una 49enne residente in Brianza. L’arresto è stato possibile grazie all’intervento di una pattuglia dell’Arma, che mentre effeffettuava uno dei consueti giri di perlustrazione del territorio, ha individuato l’automobile dell’uomo mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione della vittima. Nessun dubbio, i carabinieri conoscevano bene la sua faccia e la sua macchina.

La donna del resto aveva presentato in passato più denunce nei confronti dell’ex compagno, poiché quest’ultimo aveva ripetutamente messo in atto comportamenti violenti e minacciosi nei suoi confronti, con diversi episodi di maltrattamenti e aggressioni fisiche. Questa situazione aveva fatto scattare la procedura del “Codice Rosso”, con conseguente emissione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il giorno dell’arresto, i militari nel transitare nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna avevano dunque incrociato un’automobile che, alla vista della pattuglia, aveva immediatamente provato a fuggire.

Il veicolo, dopo un breve inseguimento, era stato però fermato dai militari. A bordo del mezzo è stato identificato così il 44enne, appunto già ben conosciuto agli agenti, in evidente stato di alterazione psico-fisica, motivo per il quale, sottoposto al test alcolemico, è stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Dell’arresto è stata data immediata comunicazione al Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della presentazione dell’indagato all’udienza con rito direttissimo, all’esito di cui il Tribunale in composizione monocratica ha convalidato l’arresto e ne ha ordinato la liberazione.

Da.Cr.