Santa Claus carico di doni arriva nelle case dei bambini di Villasanta

Addobbati per le feste e poi rimessi in natura. Un regalo all’ambiente quello che, anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha deciso di fare scegliendo di allestire 3 alberi di Natale veri che poi al termine delle feste verranno messi a dimora. Alberi vestiti a festa in piazza Martiri della Libertà, a San Fiorano e a Sant’Alessandro: esemplari che sono stati forniti dal vivaio Zenone. Le piante verranno poi riconsegnate al vivaista che le metterà a dimora. Villasanta per le feste si illumina, ma solo nelle vie del centro. La giunta Ormago ha deciso di farsi carico delle luminarie installate in via Confalonieri, Mazzini e Garibaldi; in piazza monsignor Gervasoni c’è un cono di luce a richiamare l’immagine dell’albero. Il municipio sarà decorato con le ghirlande e la sera proiezioni natalizie sulla facciata. Davanti al comune torna anche il presepe realizzato da Walter Codara e dal compianto Giovanni Ferrari. Il 16 dicembre alle 15 da piazza Oggioni torna l’Allenamento di Natale, corsa non competitiva tra paese e Parco di Monza promossa da Gruppo Podistico Villasantese con Affari&Sport. Alle 21 nella chiesa di San Fiorano, concerto di Natale del Corpo Musicale Villasanta. Il 17 tradizionale appuntamento con gli auguri in piazza sotto l’albero. Dalle 15 in via Confalonieri spettacolo per bambini e famiglie per le vie del centro con musica e bolle di sapone; davanti a Villa Camperio auguri con gli alpini che distribuiranno panettone, tè caldo e vin brulè e musica per le vie. Il 20 dicembre, alle 16 al Cineteatro Astrolabio, l’Associazione Amici della Speranza organizza lo spettacolo di Natale. Il 22 alle 21 all’Astrolabio l’associazione Lele Forever organizza il concerto gospel con i Diesis&Bemolli (ingresso a offerta minima di 10 euro e ricavato destinato alle attività benefiche dell’associazione. Per info e prenotazioni: www.leleforever.org). I volontari de La Ghiringhella riproporranno la consegna dei regali ai bambini la sera del 24 dicembre al parco La Ghiringhella di via Buozzi. Chi volesse organizzare la consegna dei doni ai figli può portarli alla sede di via Buozzi nella mattinata del 24 e tornare con i bambini la sera intorno alle 20. Babbo Natale li consegnerà ai piccoli.

Barbara Apicella