Desio, il patrocinio al libro fascista scatena le polemiche. E anche gli insulti sui social. L’assessora: querelo

Desio (Monza e Brianza) – Assessora sotto assedio degli hater, a Desio. Si tratta di Samantha Baldo, giovane referente della giunta desiana, in rappresentanza di Fratelli d’Italia, con deleghe alle attività economiche e alle politiche culturali. Proprio attraverso l’assessorato alla Cultura nelle scorse settimane ha deciso di patrocinare la presentazione del libro di Luca Bonanno dedicato a “Giorgio Pisanò - Soldato, giornalista, politico”.

Una decisione, corredata dall’uso della sala comunale Pertini, che ha scatenato un putiferio, al grido di “no alla celebrazione dei fascisti”: prima i comunicati di fuoco della sezione locale dell’Anpi, poi del Pd e di altri gruppi politici del centrosinistra, quindi di varie associazioni locali e dei sindacati.

A seguire una raccolta firme per bloccare la presentazione nella sala comunale e revocare il patrocinio, arrivata a circa 1.500 adesioni, ma senza esito. Ancora: un flashmob con circa 250 persone in piazza, per manifestare il proprio dissenso. Infine, il bombardamento sui social contro l’assessora Baldo, ma anche il sindaco Simone Gargiulo e persino la pagina ufficiale del Comune: decine di messaggi al grido di “vergogna", tra insulti e accuse. Un assalto a cui l’assessora ha risposto annunciando querele.

“Da una settimana il mio profilo Facebook è preso d’assalto con commenti offensivi e che non c’entrano nulla con i post in questione, che vengono ricondivisi poi su altri profili con la scritta ‘vergogna’ – sbotta –. Insulti anche da un consigliere comunale e da un esponente del PD: tutte queste affermazioni saranno presto al vaglio dell’autorità giudiziaria. Persino i social istituzionali del Comune da 10 giorni sono presi d’assalto, con commenti dispregiativi anche sotto iniziative natalizie per bambini".

“Lasci stare i bambini! – ha scritto un cittadino –. Dopo avere patrocinato il libro fascista, lei non è degna di stare con i bambini, non li tocchi e non li infetti, dopo aver toccato e ospitato quel libro!! Si vergogni!!!“. E pensare che il patrocinio all’associazione culturale-scientifica Nuova Urania per la presentazione del libro voleva essere solo "cultura e storia sulla figura di un Senatore della Repubblica. Tutto il resto è mistificazione".