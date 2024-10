Cesano Maderno, gli rubano le batterie dell’auto ibrida mentre sta cenando al ristorante

Posteggia per andare a cena a Cesano Maderno, vicino a Monza, e quando torna al parcheggio scopre che dei ladri gli hanno smontato la macchina e rubato ll batterie dell’auto ibrida. A denunciare il fatto è stato proprio il proprietario, che sulla pagina Facebook “Sei di Cesano Maderno se...” ha raccontato di aver lasciato l’auto nella zona delle piscine e che il furto sarebbe avvenuto tra le 20 e le 22.30.

“Mettete le ibride in box se lo avete. L’antifurto montato proprio sulla batteria è più che inutile”, ha scritto la sfortunata vittima spiegando che la sua auto aveva circa 6 anni e che ora è piuttosto difficile recuperare il pezzo. La Brianza, d’altronde, non è nuova alle bande specializzate nel cannibalizzare le auto, soprattutto di grossa cilindrata, per rubare pezzi e rivederli come ricambi.