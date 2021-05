La 18esima edizione della kermesse coinvolge dalle primarie alle superiori

di Cristina Bertolini Scienza Under 18 ai tempi del Covid non si ferma. Anzi, il virus diventa oggetto di studio scientifico. Dopo il rinvio dello scorso anno, il contenitore di eventi scientifici per le scuole, dalla primaria alle superiori, riprende con la 18esima edizione online. Da domani a giovedì gli studenti presenteranno i loro lavori secondo diverse modalità espositive: l’exhibit; il teatro scientifico; il simposio (convegno degli “Scienziati in erba“); la fotografia scientifica (“Scatti di scienza“). Circa cinque scuole al giorno proporranno la diretta e i visitatori virtuali si connetteranno per seguirla. Il materiale di teatro scientifico e fotografia scientifica saranno caricati sul portale. Scienza Under 18 Monza e Brianza fa parte del progetto nazionale Su18, promosso dall’Associazione Scienza Under 18. Scuola capofila è l’Istituto comprensivo Pacini di Sovico. "Negli anni il progetto è stato caratterizzato dalla presentazione pubblica di laboratori che prevedono l’interazione con i visitatori – ricorda la coordinatrice, professoressa Raffaella Brambilla – Quest’anno, con ancora molti studenti in isolamento, vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di seguire gli eventi anche dalla loro cameretta. Offriamo loro una serie di attività stimolanti, perché non si sentano abbandonati, perché la scuola c’è e loro ne fanno parte". Negli exhibit gli studenti presentano progetti organizzati come mostre scientifiche, esperimenti, macchine, simulazioni con un’interazione diretta tra studenti e visitatori. Video di esperienze scientifiche, giochi interattivi o esperimenti si svolgeranno in streaming. I ragazzi mettono alla prova le capacità comunicative riguardo a piante e cambiamenti climatici, fisica dell’arcobaleno, chimica ma anche aspetti biologici, biotecnologici, ecologici e sociali del coronavirus. Mercoledì simposio sui batteri mangiaplastica. Giovedì spazio dedicato a “Dad e dintorni“, laboratorio in presenza e a distanza con docenti e studenti. Programma completo su: https:scienzaunder18mb.itprogramma-2021. Partecipano all’organizzazione l’ITI Hensemberger; I.C. Confalonieri; Olivetti; Istituto Ferrari, Mosè Bianchi e Mapelli, tutti di Monza; oltre a I.C. Bernareggio, I.C. Primo Via Mariani e Secondo Rita Levi Montalcini di Lissone; I.C. Sant’Andrea Biassono. L’edizione di Monza e Brianza è realizzata grazie al sostegno di Miur, Direzione generale dello Studente; Ust Monza e Brianza, Comune di Monza (settore Istruzione), Comune di Sovico, Provincia MB e Bcc Triuggio. © Riproduzione riservata