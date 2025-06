Raid dei ladri: cavi di rame rubati di notte

Ladri in azione di notte sulla strada: hanno aperto numerosi tombini per sfilare 400 metri di cavi di rame dell’illuminazione pubblica. Poi sono fuggiti, lasciando tutti i tombini aperti, in una situazione di potenziale pericolo per i passanti. Colpo grosso dei ladri di rame a Misinto, in via Per Rovellasca. I malviventi hanno agito di notte; la brutta sopresa si è avuta al mattino, trovando tutti i tombini aperti, lungo la pista ciclabile che corre parallela alla strada provinciale dove, naturalmente, è calato improvvisamente il buio. Non indifferente il danno economico provocato al Comune, proprietario della linea elettrica interrata (mentre i corpi illuminanti sono di Enel). Si parla di diverse centinaia di euro di valore, oltre al costo del lavoro di posa e collegamento. "Un’azione sconsiderata di malviventi che purtroppo ci crea parecchi disagi e il ripristino non sarà velocissimo", commenta sorpreso e amareggiato il sindaco Matteo Piuri.

Che però è in buona compagnia, visto che i ladri di rame si stanno accanendo sulle linee elettriche interrate dell’illuminazione pubblica in diversi comuni del circondario, particolarmente nell’area del Saronnese: a Gerenzano e Nerviano nelle scorse settimane sono stati messi a segno colpi analoghi, con centinaia di metri di cavi d’alimentazione sotterranea che sono stati sottratti di notte, lasciando a lungo strade e quartieri al buio. A far gola ai ladri è naturalmente il rame contenuto nei cavi, che viene poi venduto a peso ai ricettatori del commercio di materiali metallici.

