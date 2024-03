Ragazzi a lezione sulle macchinine utilizzate al Palio

Il Comune e l’Associazione Palio hanno organizzato un progetto di educazione stradale. Coinvolti gli agenti della polizia locale e una quindicina di ragazzi al Ciclodromo di Meda. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e interesse al progetto di educazione stradale, organizzato dall’Amministrazione con il supporto dell’Associazione Palio. Quest’ultima ha messo a disposizione le proprie macchinine utilizzate per il consueto Palio. I giovani medesi durante l’incontro hanno potuto sperimentare un percorso simulato con la relativa segnaletica stradale, conducendo in prima persona le macchinine. La simulazione di una situazione reale ha aiutato a far comprendere i reali rischi e le decisioni che devono essere prese quando si è in strada.

Son.Ron.