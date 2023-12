Quando i runner si allenano a fin di bene

Pronti, allenati e soprattutto entusiasti di aiutare il prossimo. Grande successo, come da tradizione, per l’edizione 2023 dell’Allenamento di Natale, la manifestazione sportiva e benefica organizzata dal Gruppo podistico villasantese in collaborazione con il negozio Affari&Sport. L’evento, che ha tagliato il traguardo numero 17, quest’anno è stato abbinato alla Maratona Telethon, la raccolta fondi per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare. La corsa lungo i due percorsi di 6 e 8 chilometri che si è svolta tra le vie del centro e del Parco con partenza da via Confalori, è stata aperta dalla banda dei bersaglieri che hanno corso per circa un chilometro suonando. Come sempre anche questa volta si corre, non soltanto per tenersi in forma, ma anche per aiutare le persone che stanno affrontando un momento di difficoltà. Parte dell’incasso è stato, infatti, devoluto alla San Vincenzo di Villasanta che da sempre è al fianco delle famiglie e delle persone che vivono da sole e che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Un appuntamento, quello dell’allenamento di Natale, che chiude il trittico degli eventi in corsa organizzati dal Gruppo podistico villasantese iniziato con Donne in corsa e proseguito con la StraVillasanta. Un appuntamento per avvicinare anche il grande pubblico al mondo dei runner che in Brianza sta richiamando sempre più appassionati.

Barbara Apicella