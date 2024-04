Profumi e ricordi. Degustazione a occhi chiusi in Villa Reale

Conoscere il vino a occhi chiusi, nel vero senso della parola.

È una esperienza davvero unica quella che l’associazione “Le Donne del Vino di Lombardia“ propone a tutti gli appassionati con il sostegno della Regione e con la collaborazione di Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) Lombardia. L’appuntamento è per il 9 maggio alla Reggia di Monza: alle 18 la degustazione a occhi chiusi guidata dal sommelier Luca Boccoli, che proverà con i partecipanti sei vini da lui selezionati in accordo con Camilla Guiggi (delegata Onav) e offerti dalle socie produttrici della Lombardia. In accompagnamento ai vini saranno serviti stuzzichini appositamente preparati per ciascun vino da Silvia Cannizzaro di Pan Caffè da Ponto (di Cogliate), socia de “Le Donne del vino di Lombardia“. Boccoli è un sommelier professionista, selezionatore e commerciante di vini seri da oltre 25 anni. Nel 2018 ha perso la vista a causa di un incidente, ma continuato la sua strada di imprenditore con Selezione Boccoli, un’attività di consulenza e selezione nel mondo del vino. È l’ideatore della degustazione al buio che porta in giro per tutta Italia da oltre 4 anni. "Offre un approccio al vino differente – racconta –. È un’esperienza emozionale, sensoriale senza la possibilità di vedere le bottiglie o il colore del vino fino alla conclusione della degustazione. Si svolge con gli occhi bendati e il vino diventa compagno di viaggio. Un amico che ti riporta alla mente percezioni e sapori legati a momenti particolari della nostra vita. È un percorso quasi introspettivo che parte dal gusto, dagli odori, dai suoni in un ambiente che facilita questo percorso. È un’esperienza che chiunque può provare".

L’iniziativa, oltre a rappresentare una straordinaria esperienza sensoriale, ha anche un significato solidale: il ricavato sarà devoluto a Unione italiana ciechi Onlus che si prende cura di centinaia di allievi non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole della Lombardia e del Piemonte. Pia Donata Berlucchi, promotrice e organizzatrice dell’evento, (oltre che sponsor con la sua azienda Freccianera dei Fratelli Berlucchi), invita tutti a partecipare: "Chi non vede con i soliti occhi – afferma – vede con la mente, che usa come una carezza verso le cose e le persone. Questa è la grande, dolcissima superiorità dei nostri amici non vedenti". Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Silvia Maresca, telefonando al 333 9716130 (dalle 9 alle 13) oppure inviando una e-mail all’indirizzo silvia.maresca@ledonnedelvino.com.