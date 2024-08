Preso il bandito del Viagra. Ferì il sindaco-farmacista con una coltellata al braccio

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 38enne di Mariano Comense, che lo scorso sabato aveva rapinato la farmacia “Alla Madonna“. Dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza e con il racconto ricco di particolari del dottor Paolo Vintani, neo sindaco di Barlassina, il presunto responsabile è stato trovato nelle vicinanze della stazione di Meda. Dovrà rispondere del reato di “rapina consumata con lesioni“. L’uomo era entrato con cappuccio e mascherina chirurgica chiedendo l’incasso e anche le scatole di viagra. Il titolare della farmacia aveva consegnato al malvivente il cassetto del registratore di cassa. Prima di recuperare i farmaci, aveva notato però che l’uomo aveva appoggiato un coltello con una lama di 30 centimetri su uno scaffale, che è caduto a terra. "Senza perdere tempo - racconta il sindaco - ho tirato un calcio al coltello per allontanarlo e gli ho mollato un pugno". Ne è nata una colluttazione, con il sindaco, pratico di arti marziali, che è riuscito a mettere a segno un paio di colpi e allontanare l’uomo, finché il rapinatore non ha recuperato il suo coltello e prima di scappare è riuscito a infliggere una ferita lieve all’avambraccio destro del sindaco. A quel punto ha recuperato quante più monete e banconote possibili e si è dato alla fuga. Il dottor Vintani aveva già subito 21 rapine in carriera. "Per questo ho installato un sistema di videosorveglianza interna ed esterna. Sapevo che i carabinieri lo avrebbero preso, mi auguro che gli diano almeno 6 anni. Esprimo i miei più sinceri ringraziamenti all’Arma. Ora restiamo in attesa della sentenza".

Sonia Ronconi