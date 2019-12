Desio, (Monza), 23 dicembre 2019 - Volete il PalaDesio? Fatevi avanti, è il momento giusto. Il Comune ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per stimolare operatori privati a "bussare alla porta", per proporsi come nuovi gestori dell’impianto, oltre che rimetterlo a nuovo con una serie di interventi migliorativi in particolare sotto il profilo dell’efficientamento energetico e delle infrastrutture tecnologiche. Una operazione di Partenariato Pubblico-Privato, per trasformare l’arena desiana, una delle più importanti a livello nazionale, in un teatro di sport e spettacolo attivo 365 giorni all’anno.

Capace di creare redditività per il gestore, una entrata per il Comune e un indotto per il territorio. Con eventi come quello andato in scena nel weekend, che ha visto un migliaio di cultori del fitness da tutto il mondo sfidarsi nelle Fall Series Throwdown, con le gradinate piene di appassionati. "Il presente Avviso – è scritto nel documento - è unicamente finalizzato a consentire agli operatori economici interessati di presentare proposte operative finalizzate alla gestione dell’impianto sportivo comunale e all’esecuzione di taluni relativi interventi. Non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una mera sollecitazione al mercato, restando inoltre inteso che il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico". Un passaggio preliminare, dunque, seppur molto importante. Per capire se ci sono Società specializzate pronte a farsi avanti.

L’attuale gestione affidata dal 2007 alla ASD Ginnastica Ritmica San Giorgio 79 scadrà nel giugno 2020. La durata della concessione sarà stabilita in base al piano proposto dal soggetto che manifesterà l’interesse a presentare un progetto di gestione, che dovrà prevedere anche una serie di investimenti richiesti dall’Amministrazione (circa 250 mila euro, tra cui il rifacimento della copertura). "Negli anni abbiamo assicurato investimenti che fanno del PalaDesio già oggi un impianto in grado di ospitare eventi nazionali e internazionali, sportivi e non - commenta il Sindaco Roberto Corti - siamo convinti che una gestione efficace ed esperta terrà in buona salute un impianto prezioso contribuendo anche alla crescita della capacità attrattiva della nostra città". Il palazzetto ha ospitato e ospita le gare delle squadre nazionali di basket della Pallacanestro Cantù, dell’Olimpia Milano, della serie A di pallavolo e di ginnastica ritmica. Nell’impianto, il secondo per capienza in Lombardia dopo il Forum di Assago (13200 persone) in grado di ospitare circa 8000 persone (6500 gradinate e 1300 parterre) sarà possibile organizzare attività e manifestazioni sportive, culturali, sociali, ricreative, ma anche eventi di spettacolo e di intrattenimento.

«Con l’avvio di questa percorso – commenta l’Assessore allo Sport, Giorgio Gerosa – vogliamo valorizzare un bene importante e siamo disponibili a una concessione ventennale, purché il piano sia credibile e solido. La nostra scelta assicura alla Nazionale di ginnastica ritmica, della cui presenza siamo onorati e orgogliosi, l’utilizzo gratuito degli spazi e assegna anche a iniziative pub bliche promosse dal Comune un numero congruo di giornate di utilizzo gratuito". Tra i plus garantiti al gestore ci saranno la possibilità di dare il nome alla struttura, di godere dello sfruttamento pubblicitario (interno ed esterno), di posizionare segnaletica stradale sponsorizzata e altro. Tra gli oneri di cui il gestore dovrà farsi carico vi saranno quelli di custodia, delle utenze, di pulizia, delle licenze, dei piani sicurezza, della cura e manutenzione.