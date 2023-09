Monza, la carezza al cane scatena la violenza: staccato a morsi l’orecchio del padrone

Monza – Non è il cane che morde l'uomo, ma stavolta è l'uomo che morde il padrone del cane. E gli stacca l'orecchio.

Un equipaggio della Squadra Volanti è stato inviato dalla Centrale Operativa della Questura in via Italia a Monza per la segnalazione di una violenta aggressione ai danni di una persona nel centro cittadino. I poliziotti giunti sul posto si sono trovati di fronte a un uomo sanguinante da una parte della testa, e hanno ricostruito le fasi di quanto appena accaduto. L'uomo ferito era un inglese di origine russa, residente in città, che mentre stava passeggiando tranquillamente con il proprio cane per le vie del centro era stato avvicinato da due ragazzi italiani i quali, dopo aver chiesto di accarezzare il cane, senza un apparente motivo e nel mezzo della folla del centro città, iniziavano a spintonare l’uomo e a colpirlo con ripetuti pugni. Ad un certo punto, uno di essi, dopo aver fatto rovinare a terra l’uomo, gli si scagliava addosso e con un rapido morso gli staccava la parte superiore dell’orecchio (l'elice).

Prontamente soccorso da personale medico, il malcapitato è stato trasporto all’ospedale San Gerardo per essere medicato, dove gli veniva diagnosticato il distacco di circa 2 centimetri e mezzo della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi di 30 giorni. Pochi istanti dopo, anche grazie alle descrizioni dei testimoni che avevano assistito alla scena e alla visione delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno rintracciato e identificato l’aggressore: un giovane 20 enne italiano che aveva tranciato col morso una parte dell’orecchio al malcapitato.

I poliziotti hanno chiarito il movente della violenta aggressione: vittima e aggressore non si conoscevamo ma a seguito della carezza fatta al cane, il padrone dell’animale avrebbe risposto con delle ingiurie rivolte ai due ragazzi, con la conseguente colluttazione e morso all’orecchio della vittima. L’autore dell’aggressione è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Monza per gli accertamenti del caso e risulta ora indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza per il reato di lesioni aggravate. Inoltre, il questore Marco Odorisio, ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale.