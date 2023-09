Oreno, un tuffo nella storia del borgo

Trentesima edizione, gran ritorno dopo lo stop della pandemia per la Sagra della patata di Oreno, la kermesse storica fra arte, cultura, intrattenimento, musica e buona cucina che ha per cornice il borgo gioiello di Vimercate.

Oggi, la giornata clou della kermesse con il corteo in costume d’epoca delle contrade - San Carlo, Varisela, San Francesco e La fabbrica - dame e cavalieri protagonisti con l’investitura dei capitani, sfide in piazza San Michele, sullo sfondo la rievocazione della lotta dei comuni contro il Barbarossa. La macchina del tempo porta i visitatori indietro fino al Medioevo, fra artigiani e giocolieri, botteghe e dimore ammirate da secoli. La festa comincia alle 9 con l’apertura delle bancarelle, dalle 10 alle 18 in corte Crivelli ci saranno i laboratori di tessitura, dalle 10 alle 17.30 si potrà visitare il Casino di Caccia Borromeo, alle 12 e alle 19 apriranno i punti ristoro.

Alle 14 il corteo di figuranti partirà da piazza Unità d’Italia a Vimercate, sfilerà per il centro fino a raggiungere il cuore della frazione. Alle 21 la premiazione della patata più pesante e in serata concerti, dal tributo a Ligabue, al country. Protagonista, la biancona, la patata regina delle tavole di mezza Lombardia, prodotta nel paesino.

Barbara Calderola