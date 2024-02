"Nuovi rischi. Stanno salendo le liquidazioni"

"Il numero complessivo delle pratiche aperte nei nostri uffici è simile a quello del 2022. Ma qualcosa è cambiato".

Fabrizio Petroli (nella foto), coordinatore area vertenze e procedure concorsuali Cgil Lombardia, cosa suggeriscono i dati?

"Depurando dal totale l’assistenza alle dimissioni online, l’attività è cresciuta del 10%".

Crescono i numeri dei ricorsi per recupero crediti e le violazioni contrattuali. Perché?

"Nel primo caso incidono tanto i mancati pagamenti: lavoratori che lamentano la mancata ricezione di una o più mensilità o ad esempio del Tfr. Questo denota una difficoltà crescente di liquidità da parte delle aziende. Nel caso delle violazioni contrattuali incidono i licenziamenti".

Le consulenze, invece, calano?

"Nel 2023 è scesa dell’11% la richiesta di assistenza alle dimissioni online, attività che non rappresenta il focus dell’ufficio".

Anche le procedure concorsuali diminuiscono.

"Qui occorre fare una precisazione. Nel 2023, a livello nazionale le liquidazioni giudiziali e i fallimenti ancora pendenti prima delle riforma del Codice della Crisi e dell’Insolvenza sono cresciuti del 26%. In Lombardia l’aumento è stato più contenuto (+6,78% rispetto al 2022, 1.512 rispetto a 1.416 ). Il numero di procedure concorsuali è ancora lontano dai numeri ante- pandemia, che per altro erano in calo almeno a partire dal 2015. Tuttavia nell’ultima parte del 2023 c’è stata un’accelerazione, forse in parte dovuta all’ormai definitivo venire meno delle norme agevolative di natura straordinaria varate in seguito alla pandemia, che potrebbe proseguire nei primi mesi di quest’anno quando si potrebbero sommare tutti gli effetti della crisi dettata dal carovita, e dalle tensioni geopolitiche internazionali".L.B.