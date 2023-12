"Non mi accettavano come sarto delle donne"

Nemo propheta in patria.

"Il mondo della moda era ostico verso Monza e, soprattutto, non erano abituati al fatto che un uomo facesse il sarto: ricevetti commenti sgradevoli, mi attaccarono, anche pesantemente.

Oggi non mi par vero di essere riconosciuto e premiato dappertutto, e di vedere tante donne, anche della Monza bene, che vengono a vestirsi da me. Gli uomini non capivano, non accettavano che un maschio vedesse le loro donne in sottoveste mentre tagliava per loro un abito. La verità è che io ho sempre fatto vestiti per rendere belle le loro donne: perché la sensibilità e il gusto non hanno sesso".