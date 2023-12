"Noi andiamo avanti con il nostro piano"

"Quel che è certo è che proseguiremo con la strada tracciata nel 2019, cioè quella di prevedere per tutta la parte centrale dell’ex raffineria, quella dove il verde si è già ripreso il proprio spazio, un destino urbanistico di non trasformabilità". Così risponde il sindaco Luca Ornago. "La sentenza chiude definitivamente il contenzioso aperto dal Fallimento sul Pgt del 2019, la cui legittimità non viene intaccata. Sia il Tar della Lombardia sia il Consiglio di Stato avevano confermato la piena legittimità in merito alla scelta delle destinazioni e della quantità delle volumetrie indicate nel Pgt del 2019. Allo stesso tempo, viene confermato anche il difetto di motivazione. La sentenza specifica comunque che rimane salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi con adeguata motivazione, strada che verrà perseguita dall’Amministrazione con la variante al Pgt attualmente in corso".