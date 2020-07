Un contributo di 52mila euro agli asili nido e alle scuole dell’infanzia paritarie a Concorezzo. L’amministrazione ha deciso di destinare la quota 2019 del fondo statale per l’educazione alle strutture private per bebè, "La coccinella", "I paperotti", "Asiletto" e quella per l’infanzia "Giuseppe Cavenaghi" e 25 Aprile. "Con queste risorse potranno coprire le spese extra dovute al Covid che le rette non garantiscono – spiega Gabriele Borgonovo, assessore all’Istruzione -. Si tratta di un intervento a sostegno di realtà fondamentali per le famiglie con le quali il dialogo e la collaborazione, anche in questi mesi così difficili, non è mai venuto meno in un’ottica di sinergia tra pubblico e privato". "La soluzione - aggiungono in giunta - è frutto di un percorso condiviso su come uscire dal lockdown. Gli istituti che usufruiranno del beneficio hanno dimostrato, anche con l’organizzazione dei centri estivi, di saper offrire servizi di alto livello apprezzati dai genitori".

I soldi serviranno a scongiurare il rischio che bilanci traballanti a causa dell’emergenza sanitaria e del calo demografico impediscano la riapertura a settembre, come sta succedendo a Villanova con ’annunciata chiusura della "Tornaghi". Bar.Cal.