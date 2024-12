Natale con Facciavista: arte e inclusione tra Duomo di Monza e Villa Reale

Natale con Facciavista in tre iniziative fra Duomo, via Carlo Alberto e Villa Reale. “La Luce è un Buio Chiaro?“ è il titolo evocativo dell’evento di cui sono stati protagonisti i ragazzi di Facciavista ieri in Duomo, ciceroni per un giorno delle vetrate di Carnà.

Per la prima volta, i bozzetti originali di Marco Carnà per le due vetrate inserite nelle trifore ai lati del rosone del Duomo di Monza, ritrovati nell’archivio Carnà, sono esposti al pubblico. I ragazzi autistici di Facciavista hanno creato l’allestimento per i materiali esplicativi illustrando le opere stesse: due scene evangeliche, “La guarigione dell’epilettico indemoniato“ e “Le nozze di Cana“ come ha spiegato Giacomo Cazzaniga, utente di Facciavista, laureando in Beni culturali, si tratta di due vetrate in vetro legato a piombo.

Nei prossimi giorni verranno organizzate altre visite, mentre alla fine della mostra i bozzetti saranno donati al Museo e tesoro del Duomo dalla moglie dell’artista, Daniela Carnà. "Per noi è un’acquisizione importante – commenta la direttrice del Museo, Rita Capurro –. Questo abbraccio tra il museo e Facciavista coniuga l’arte e un importante percorso di vita per i ragazzi. Per il Museo i bozzetti sono un’acquisizione importante che rientra nella strategia museale per mettere in risalto il Duomo".

Mentre via Carlo Alberto si veste di Natale con “Un Natale in tutti i sensi“ di Facciavista. I ragazzi autistici dell’associazione per la promozione artistica e dell’inclusione hanno installato 20 alberelli decorati in stile Pop durante il laboratorio “Facciavista Christmas Art“ ispirati ai cinque sensi e realizzati con passione e creatività dai ragazzi autistici dell’associazione Facciavista.

"L’iniziativa – sottolinea Matteo Perego, ideatore dell’evento – non solo regala alla città un’esperienza natalizia unica e inclusiva, ma mira anche a sensibilizzare sull’importanza dell’integrazione e del valore del lavoro creativo delle persone con disabilità e in particolare con autismo.

E intanto, in Villa Reale nuovo appuntamento coi ragazzi speciali. “Passi Reali: Villa Reale in Passerella per l’Inclusione“ è l’evento organizzato da La Casa della Poesia in collaborazione con l’associazione Facciavista. La serata del 15 dicembre trasformeranno la Villa Reale in un simbolo di bellezza e inclusione con la sfilata di moda della collezione dello stilista Michele Casto, arricchita da tessuti dipinti a mano dai ragazzi di Facciavista. Per la prima volta queste opere uniche diventano il cuore di una linea di alta moda, dimostrando come la creatività possa superare ogni barriera.