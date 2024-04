Nasce il giardino delle rimembranze. Parte il restyling dei due cimiteri

Piovono segnalazioni e polemiche, nelle piazze reali e virtuali della città, sulle condizioni di fatiscenza, a volte di degrado, dei cimiteri di Desio. Una situazione che, saltuariamente, va ad intrecciarsi anche con piccoli furti. Per cercare di ridare pace e decoro ai due camposanti il Comune ha deciso di avviare un ampio piano di riqualificazione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I lavori prevedono un investimento di oltre 600mila euro finanziato dalla Gestione Servizi Desio (GSD), società comunale che si occupa dei due cimiteri. La parte più corposa di questa serie di interventi, che prevedono la riqualificazione di alcuni campi con lo scopo di creare nuovi spazi di sepoltura, riguarda il cimitero vecchio di viale Rimembranze. Sono terminate le esumazioni ed è stata spianata la terra al campo numero uno, dove saranno create trentotto nuove tombe doppie. I lavori inizieranno a luglio e termineranno entro fine anno. La stessa sorte toccherà al campo numero quattro all’interno del quale, al termine della riconfigurazione, ci saranno a disposizione ottanta tombe. Novità in vista anche per il cimitero nuovo, in piazza Divina Misericordia. "Il Consiglio comunale ha approvato la variante al piano regolatore cimiteriale, individuando uno spazio che preveda la possibilità di realizzare un impianto crematorio – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi cimiteriali, Andrea Villa –. In passato, ogni richiesta avanzata per ottenere una concessione è stata respinta, perché all’interno del documento di pianificazione del cimitero non era prevista un’area destinata alle cremazioni. Ora siamo nelle condizioni di presentare una nuova istanza avendo tutte le carte in regola". In attesa che Regione Lombardia vagli tutte le richieste pervenute e si pronunci anche sulla candidatura di Desio, sono iniziati i lavori per realizzare il Giardino delle rimembranze. Sarà un luogo, caratterizzato da un angolo a verde con fontana, pensato per il raccoglimento e la riflessione, dove potranno essere disperse le ceneri di chi sceglie la cremazione.